"Obviamente o meu golo era melhor", desabafa Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ficou em segundo plano na gala "The Best", que premeia o melhor jogador de futebol do Mundo. Para além de ter perdido esse galardão para Luca Modric, viu escapar o prémio Puskas, de melhor golo do ano, para o egípcio Mohamed Salah.

Cristiano Ronaldo não marcou presença no evento organizado pela FIFA, pelo que não foi possível obter qualquer reação do português.

Esta sexta-feira, o jogador da Juventus utilizou o Instagram para desabafar sobre a derrota no prémio Puskas. "Obviamente o meu golo era melhor. A vida é assim. Às vezes ganhas e às vezes perdes", disse Cristiano Ronaldo.

"Tenho mantido o meu nível durante 15 anos e estou contente com aquilo que tenho feito", defendeu o capitão da seleção nacional.