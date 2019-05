Hoje às 20:55 Facebook

O guarda-redes mexicano do Standard de Liège, a quem os "metideros" do futebol até indicam uma possível transferência para o F. C. Porto, joga esta sexta-feira, na liga belga, com uma camisola dedicada ao "portero" dos dragões.

O nome de Iker Casillas foi gravado no peitoral da camisola de Guillermo Ochoa, no jogo com o Gent.

Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio e encontra-se em recuperação.