Ogier amplia para 33,5 segundos vantagem sobre Ott Tanak

O francês pentacampeão do mundo de ralis Sébastien Ogier (Ford) pode tornar-se no domingo o primeiro a vencer cinco vezes o rali de Monte Carlo, tendo de gerir 33,5 segundos sobre o estónio Ott Tanak (Toyota).

O vencedor das quatro últimas edições ganhou folga na liderança - terminou a sexta-feira com 14,9 segundos de vantagem - e viu o terceiro da geral, o espanhol Dani Sordo (Hyundai), abandonar nesta primeira prova do mundial, com uma saída de pista no manto de neve no arranque da jornada.

Ogier, que comanda desde a primeira especial, danificou uma roda, mas chegou a ter 1.18,4 minutos de vantagem no fim da primeira especial do dia, disputada sob condições extremas, face à muita neve no traçado.

Ao danificar o pneu traseiro esquerdo, o gaulês apostou depois em condução mais defensiva, aproveitando Tanak para reduzir a desvantagem.

O finlandês Jari-Matti Latvalla subiu um posto para terceiro, mas está já a 1.32,7 minutos, superando o compatriota Esapekka Lappi, também da Toyota, que está a 4.38,5, depois de ter "perdido" cerca de três minutos a mudar um pneu furado.

O belga Thierry Neuville (Hyundai), vice-campeão do mundo em título, e que teve problemas na primeira especial, está apenas em sétimo, a 5.33,6.

No domingo, os pilotos disputam cinco troços cronometrados.