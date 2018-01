Oito países marcam presença no 12.º Norte Alentejano O'Meeting

Hoje às 17:44 Facebook

A XII edição do Norte Alentejano O ' Meeting, começa no próximo fim de semana no concelho do Crato. Equipas de oito países estão já inscritas num dos principais eventos nacionais de orientação pedestre.

O Norte Alentejano "O" Meeting, é um evento de orientação pedestre, incluído no calendário da Federação Portuguesa de Orientação, com as duas etapas de distância média a fazerem o arranque da Taça de Portugal Vitalis de Orientação pedestre 2018.

O evento realiza-se na Herdade da Rocha, Herdade do Rolão e Couto do Saramago em terrenos com grande quantidade de elementos característicos rochosos. Espanha e Suíça são os países com mais inscrições a seguir a Portugal.

Os portugueses Ricardo Esteves, Tiago Romão, Miguel Silva, João Figueiredo, Pedro Nogueira e Rafael Miguel vão lutar pela vitória em confronto com alguns atletas Internacionais vindos de Espanha, Suécia e Alemanha.

Em femininos, Mariana Moreira e Filipa Rodrigues vão ter como adversárias de respeito a russa Ekaterina Savkina e a alemã Nina Doellgast.