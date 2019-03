Oliveirense bate Benfica e reforça liderança do campeonao de basquetebol

Ontem às 22:57 Facebook

Campeões nacionais venceram na Luz por 78-71, em jogo da segunda jornada da fase intermédia da liga de basquetebol.

Com o triunfo na Luz, onde tinha perdido na primeira fase, a Oliveirense reforçou o comando do Grupo A, passando a somar 48 pontos, mais dois que o Benfica.

Numa partida frenética, com várias alternâncias no marcador, as águias chegaram a ter uma vantagem de oito pontos no decorrer do terceiro quarto (46-38). Nos derradeiros 10 minutos, impulsionada por Travante Williams (MVP da partida com 29 pontos, 10 ressaltos e quatro assistências), a Oliveirense retomou o comando do marcador.

Também nesta quinta-feira, o F. C. Porto venceu a Ovarense, em Ovar, por 73-80. Os dragões aproximaram-se para três pontos do Benfica e alargaram para sete os pontos de avanço sobre o quarto classificado, a Ovarense.