A equipa de Oliveira de Azeméis não deu qualquer hipótese ao Benfica, no quarto jogo do "play-off", e voltou a festejar o mais desejado título do basquetebol português.

Não foi preciso recorrer ao quinto jogo, que estava marcado para sábado, para encontrar o novo campeão nacional.

No Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, a Oliveirense cilindrou o Benfica, por 72-97, e fez o 3-1 no conjunto dos jogos do play-off, que lhe permitiu festejar o bicampeonato.