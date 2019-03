Oliveirense disputa com F. C. Porto final da Taça de Portugal

Hoje às 20:29 Facebook

A Oliveirense bateu este sábado a Ovarense por 79-55, e assegurou a presença na final da Taça de Portugal de basquetebol, discutindo com o F. C. Porto o troféu da competição que se decide no domingo, em Portimão.

É a quarta presença da formação de Oliveira de Azeméis numa final da prova que conquistou na edição de 2002/2003, ao bater o CAB Madeira (75-65), tendo por duas vezes sido o finalista vencido em 1995/96 (frente ao Benfica, derrota por 74-75) e em 2001/02 (diante da Portugal Telecom, 85-91).

A formação campeã nacional vai defrontar o F. C. Porto na final de domingo, às 17.30 horas, no Arena de Portimão, equipa que hoje bateu o Lusitânia dos Açores por 88-71, na primeira meia-final e que persegue a 14.ª vitória na prova.

A partida arrancou com a formação comandada por Norberto Alves a imprimir um ritmo elevado de jogo, chegando ao final do primeiro período com uma vantagem de 12 pontos (22-10), período no qual James Ellisor e Travant Williams foram os autores de metade dos pontos.

O campeão nacional entrou para o segundo período com a mesma disposição ofensiva e maior eficácia na concretização, e foi com naturalidade que alcançou o intervalo a vencer por 43-24.

Na segunda parte, a Oliveirense acusou algum cansaço físico e baixou o ritmo de jogo, mas foi gerindo o marcador, após alcançar uma vantagem confortável de 24 pontos no terceiro período (69-45), permitindo à Ovarense reduzir a desvantagem, embora sem por em causa a vitória dos campeões nacionais.

Marc-Eddy Norelia (16) e James Ellisor (14) estiveram em evidência na formação de Oliveira de Azeméis, ao concretizarem 30 dos 79 pontos, enquanto Will Perry (12) e Alexandar Danilovic (12) foram os jogadores que mais pontos somaram na Ovarense.

Oliveirense (79): Travante Williams (9), José Barbosa (9), Marc-Eddy Norelia (16), James Ellisor (14) e Marco Loncovic (4). Jogaram ainda Eric Coleman (3), André Bessa (7), João Guerreiro (5), Renato Azevedo (3), Rui Franca, João Balseiro (9) e Francisco Albergaria.

Treinador: Norberto Alves.

Ovarense (55): Pedro Pinto (5), Cristóvão Cordeiro (2), Khalen Cumberlander (4), Will Perry (12) e Coreontae Deberry (7). Jogaram ainda André Pinto (4), João Grosso (4), João Fernandes (3), Pedro Oliveira (2), Rodrigo Soeiro, Alexandar Danilovic (12).

Treinador: Nuno Manarte.