Oliveirense ganha vantagem ao Benfica e pode fechar contas na Luz

A Oliveirense está em vantagem na final do play-off de basquetebol, depois de ter ganho, esta noite de sexta-feira, no pavilhão da Luz, ao Benfica por 87-82, após prolongamento, no terceiro encontro.

O conjunto de Oliveira de Azeméis desempatou a eliminatória e pode fechar, na segunda-feira, as contas do título no recinto do adversário, numa partida agendada para as 19.30 horas. O tempo regulamentar terminou com uma igualdade a 71 pontos, mas no tempo extra os visitantes impuseram-se às águias, somando, agora, dois triunfos contra um.

Nos jogos disputados no Dr. Salvador Machado, os campeões nacionais tinham vencido o primeiro jogo, por 85-75, e cedido no segundo, por 74-81.