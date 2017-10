Oliveirense na final da Taça Continental de Hóquei em Partins

Hoje às 20:59 Facebook

O Oliveirense garantiu, este domingo, um lugar na final da Taça Continental de hóquei em patins depois de vencer nas meias-finais o Óquei de Barcelos, por 4-2, após prolongamento, em jogo disputado em Viareggio, Itália.

A partida, bastante equilibrada e emocionante, chegou ao final do tempo regulamentar com um empate a dois golos, espelhando na perfeição a ambição das duas equipas portuguesas em chegarem à final da prova europeia. No entanto, e no momento decisivo, valeu a experiência da equipa liderada por Tó Neves.

A Oliveirense chegou ao golo muito cedo, logo aos 2 minutos, através de uma grande penalidade que Jordi Bargalló não desperdiçou.

Os vice-campeões europeus davam provas de competência capaz de os fazer seguir em frente, no entanto o Óquei de Barcelos respondeu da melhor forma. Ainda antes do intervalo, Mário Rodrigues empatou o encontro.

No segundo tempo, a Oliveirense aproveitou uma oportunidade de se colocar pela primeira vez na frente do marcador quando Rúben Sousa foi chamado a marcar uma grande penalidade.

O resultado manteve-se com a vantagem da formação de Oliveira de Azeméis, até que, no último minuto, João Sousa repôs a igualdade e forçou o prolongamento.

Nesse período, a equipa comandada por Tó Neves foi superior conseguindo marcar dois golos sem qualquer resposta do adversário, carimbando nesse modo um lugar na final da prova.

O adversário da Oliveirense será o vencedor do encontro da outra meia-final, que opõe, este sábado, o anfitrião Viareggio e o Réus, de Espanha.