Oliveirense qualifica-se para a final da Liga de basquetebol

A campeã nacional Oliveirense apurou-se esta quinta-feira para a final dos play-offs da Liga de basquetebol, ao triunfar em casa da Ovarense por 93-73, vencendo a série por 3-0, depois de duas vitórias folgadas em Oliveira de Azeméis.

Travante Williams, com 21 pontos, e James Ellisor, com 19, estiveram em destaque na equipa da Oliveirense que chegou ao intervalo com 61% de eficácia de lançamento. Do lado da Ovarense, Coreontae DeBerry assinou 17 pontos e Will Perry 15, exibições que não foram suficientes para compensar os erros cometidos nos minutos iniciais.

A entrada pressionante e eficaz da Oliveirense valeu à equipa uma vantagem de 8-0 nos primeiros minutos, o que aliado à indefinição vareira tornou o primeiro período complicado para os caseiros, saindo para a pausa com 18 pontos de desvantagem.

No segundo período, a formação de Nuno Manarte entrou melhor defensivamente, o que resultou em rápidas transições para o ataque, com Will Perry em destaque ao marcar nove pontos, depois de ter falhado cinco lançamentos de campo, e a estatura de Coreontae DeBerry permitiu ao poste outros tantos pontos.

Porém, os erros com bola voltaram a surgir e um endiabrado Travante Williams continuava a não dar tréguas no ataque, somando 19 pontos ao intervalo, o que juntando aos 11 de James Ellisor e aos 10 de Thomas de Thaey justificavam a vantagem de 23 pontos à saída para o descanso e os 61% de eficácia de lançamento.

No regresso dos balneários, Marko Loncovic e James Ellisor empurraram a vantagem dos forasteiros para 30 pontos e o ambiente começou a aquecer em Ovar, com muitas faltas, escaramuças e palavras entre jogadores, num período que acabou com 33 pontos de diferença, mas com pouco basquetebol jogado.

No último período, a Ovarense ainda conseguiu reduzir a desvantagem em 10 pontos e as equipas aproveitaram para colocar em campo os jogadores menos utilizados. Os adeptos 'vareiros' despediram-se da equipa com uma pacífica invasão de campo.

Ficha de jogo:

Jogo realizado na Arena de Ovar.

Ovarense -- Oliveirense: 73-93.

Ao intervalo: 33-56.

Sob arbitragem de Fernando Rocha, Sérgio Silva e Pedro Coelho, as equipas alinharam e marcaram:

Ovarense: João Grosso (05), Khalen Cumberlander (05), William Perry (15), João Fernandes (09) e Aleksandar Danilovic (02). Jogaram ainda: Pedro Pinto (04), Cristóvão Cordeiro, Emanuel Sá (07), André Pinto, Pedro Oliveira (05), Coereontae DeBerry (17) e João Oliveira (04).

Treinador: Nuno Manarte.

Oliveirense: Travante Williams (21), Eric Coleman (09), José Barbosa (10), Thomas Thaey (12) e James Ellisor (19). Jogaram ainda: André Bessa (03), João Guerreiro (08), Francisco Albergaria (01), Renato Azevedo, Rui França, João Balseiro (06) e Marko Loncovic (04).

Treinador: Norberto Alves.

Marcha do marcador: 14-32; 33-56; 48-81; 73-93.

Assistência: cerca de 1.700 espetadores.