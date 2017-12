Oliveirense qualifica-se para as meias-finais da Taça da Liga

Ontem às 20:59 Facebook

A Oliveirense qualificou-se este sábado para a final four da Taça da Liga, ao empatar a dois golos em casa do Feirense e beneficiar do empate do Moreirense, detentor do troféu.

A equipa da II Liga garantiu o apuramento no Grupo C com os mesmos cinco pontos do Moreirense, mas com melhor diferença de golos, enquanto o conjunto de Santa Maria da Feira terminou em igualdade com o Vitória de Guimarães, que empatou a três em Moreira de Cónegos.

Filipe Gonçalves adiantou a Oliveirense no marcador ainda na primeira parte (17), com Brayan Riascos a ampliar a vantagem aos 59 minutos. José Valência reduziu para o Feirense aos 79 minutos, com o empate a chegar já em período de compensação, por intermédio de Flávio Ramos (90+9).

A Oliveirense foi a equipa mais determinada nos minutos iniciais e o seu ímpeto cedo incomodou a defesa do Feirense. Contudo, seria a equipa de Nuno Manta Santos a dar o primeiro sinal de perigo num remate de Kiki à entrada da área que saiu ao lado da baliza de Kadú, aos oito minutos.

A Oliveirense manteve a sua postura audaz, que viu recompensada aos 17 minutos, quando se colocou em vantagem. Filipe Gonçalves apontou um golo de 'bandeira', num remate de longe e sem deixar cair a bola, batendo o guarda-redes do Feirense.

O Feirense tentou reagir à desvantagem, mas até ao final da primeira parte apenas conseguiu importunar o guarda-redes Kadú num remate sem direção de Luís Aurélio (25).

Ainda antes do intervalo, Brayan Riascos desperdiçou uma oportunidade flagrante de golo quando rematou ao lado, já dentro da pequena área, e sem o guarda-redes do Feirense na baliza (45).

A Oliveirense entrou na segunda parte determinada a ampliar a vantagem e João Amorim obrigou Miskiewicz a uma grande defesa aos 49 minutos, evitando o golo da equipa comandada por Pedro Miguel.

Com o Feirense desconcentrado e sem encontrar os caminhos certos para a área adversária, a defesa fogaceira foi apanhada em contrapé quando Brayan Riascos surgiu isolado na cara de Miskiewicz, com o avançado colombiano a bater o guarda-redes do Feirense para o segundo golo da Oliveirense (59).

A equipa de Nuno Manta Santos acabou por intensificar a pressão após o segundo golo sofrido e esteve perto de reduzir a desvantagem num remate de Hugo Seco que Kadú susteve com dificuldade (71).

Mais acutilante, o Feirense acabou por marcar por intermédio de José Valência que teve uma recarga eficaz após um remate de Hugo Seco que embateu no poste, aos 79 minutos.

Até ao final da partida, o Feirense balanceou-se no ataque e acabou por chegar ao empate novamente através de uma recarga, desta feita por Flávio Ramos (90+9).