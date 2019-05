Oliveirense quebra série vitoriosa do F. C. Porto

Ontem às 22:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa de basquetebol de Oliveira de Azeméis realiza exibição de alto nível e bate dragões por 20 pontos de diferença (88-68).

A Oliveirense bateu o F. C. Porto, por 88-68, no Pavilhão Dr. Salvador Machado, e cimentou a liderança no grupo A da Liga, na nona e penúltima jornada da segunda fase.



A equipa de Oliveira de Azeméis entrou melhor no encontro e chegou ao final do primeiro período com uma vantagem de 11 pontos (28-17). Os portistas sentiram dificuldades para reagir e apenas conseguiram encurtar um ponto de distância, chegando ao intervalo a perder por 46-36. Na segunda parte, os locais voltaram a acelerar e embalaram para um triunfo folgado, por 20 pontos de diferença.

Com este desaire, o F. C. Porto colocou ponto final numa série de 14 triunfos consecutivos.

Travante Williams, com 27 pontos, e Thomas De Thaey (duplo-duplo de 18 pontos e 12 ressaltos) foram os mais valiosos na Oliveirense. Sasa Borovnjak foi o melhor marcador nos azuis e brancos (16 pontos).

Na outra partida da noite, o Benfica bateu, de forma expressiva, o Lusitânia, por 113-76. Os encarnados subiram ao segundo lugar, tendo agora mais dois pontos que o F. C. Porto.