Oliveirense vence Barcelona e iguala catalães na liderança do Grupo A

A Oliveirense venceu este sábado na receção ao Barcelona por 4-2, em jogo da terceira jornada da Liga Europeia de hóquei em patins, e igualou os catalães na liderança do Grupo A.

Jordi Bargalló e Xavier Barroso bisaram no encontro disputado no Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis, que deixou Oliveirense e Barcelona no topo do agrupamento, com seis pontos cada.

A Oliveirense entrou a todo o gás na partida e adiantou-se no marcador aos dois minutos, quando Jordi Bargalló contornou a baliza e surpreendeu o guarda-redes Sergio Fernandez com um remate rasteiro.

Pouco depois, a formação de Oliveira de Azeméis esteve perto de ampliar a vantagem, aos oito minutos, quando Marc Torra solicitou Jorge Silva, que acertou no poste da baliza.

Apesar do jogo concentrado da Oliveirense na sua defesa, o Barcelona acabou por chegar à igualdade através de uma jogada individual de Alabart, que rematou com eficácia à entrada da área.

A Oliveirense reagiu, mas foram os catalães a dispor de nova oportunidade de golo, numa grande penalidade executada por Panadero, que Xavier Puigbi defendeu por instinto, aos 20 minutos.

No minuto seguinte, a Oliveirense passou novamente para a frente do marcador, com Xavier Barroso a aproveitar a queda de dois jogadores na área para rematar de média distância, surpreendendo o guarda-redes adversário.

Na segunda parte, o Barcelona entrou mais pressionante e João Rodrigues aproveitou uma desatenção da Oliveirense para restabelecer o empate num remate dentro da área, aos 28 minutos.

Mais uma vez, a resposta da Oliveirense foi imediata e, no minuto seguinte, passou para a frente do resultado com o bis de Jordi Bargalló, com o guarda-redes do Barcelona a ser mal batido.

A Oliveirense mostrou consistência defensiva e criou perigo em contra-ataque, estando perto de ampliar a vantagem, por Xavier Barroso, que rematou ao poste, aos 34 minutos. Contudo, o jogador espanhol acertou na baliza do Barcelona à segunda tentativa, novamente num lance de contra-ataque, e deu uma vantagem de dois golos à Oliveirense (36) com uma recarga eficaz.

A Oliveirense continuou a apostar no contra-ataque e, aos 43 minutos, quase ampliava a vantagem, mas o guarda-redes Sérgio Fernandéz opôs-se com eficácia aos remates de Marc Torra e Ricardo Barreiros.

Perto do final do jogo, a Oliveirense teve nova oportunidade marcar, mas o guarda-redes do Barcelona esteve em bom plano, ao defender o livre indireto de Marc Torra.