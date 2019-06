Oliveirense vence Benfica no primeiro jogo da final do playoff

Hoje às 20:35 Facebook

A Oliveirense venceu este sábado o Benfica por 85-75, no primeiro encontro da final dos playoffs da Liga portuguesa, disputado em Oliveira de Azeméis.

A formação da casa, campeã em título e vencedora da fase regular do campeonato, já ganhava no final do primeiro período por 18 pontos (33-15). No segundo e terceiro quartos, o Benfica venceu por 14-17 e 17-25, respetivamente, mas os locais mantiveram sempre a liderança do marcador.

Na equipa de Norberto Alves, o norte-americano James Elissor foi o mais concretizador, com 25 pontos, seguido de José Barbosa com 14 pontos e nove assistências. Já no Benfica, o destaque vai para Micah Downs, com 31 pontos e sete assistências.

O jogo arrancou com um triplo de Travante Williams para a equipa da casa. O Benfica respondeu com um triplo de Juan Cantero, ao qual a Oliveirense respondeu com outro triplo, desta vez de Elissor, deixando ao rubro os cerca de dois mil adeptos que encheram por completo o pavilhão Salvador Machado.

A partir daqui a Oliveirense assumiu o comando do marcador e foi ampliando a vantagem, perante um Benfica algo desorientado, ofensiva e defensivamente, finalizando o primeiro período a vencer por 33-15.

Mais agressivo no ataque, o Benfica entrou melhor no segundo quarto, e aproximou-se rapidamente no marcador, com Fábio Lima a destacar-se ao concretizar dois triplos no último minuto. O intervalo chegou com o resultado de 47-32, favorável à Oliveirense.

No terceiro período, os campeões nacionais mantiveram-se sempre na frente, mas continuaram a acumular turnovers e alguns maus lançamentos, o que permitiu ao Benfica reduzir a diferença para apenas sete pontos (64-57), deixando antever um último quarto emocionante.

O quarto e derradeiro período começou com um triplo de Fábio Lima que deixou as duas equipas separadas por quatro pontos. Até ao final a Oliveirense conseguiu aguentar a vantagem reduzida durante a maior parte do tempo, com o resultado a fixar-se em 85-75.

A final, à melhor de cinco jogos, prossegue na segunda-feira, de novo em Oliveira de Azeméis, às 17:00.

O pavilhão da Luz, em Lisboa, será palco do terceiro jogo, a 14 de junho, e, se necessário, do quarto, a 16. A possível 'negra' está marcada para 20, na casa da Oliveirense.

A equipa de Oliveira de Azeméis procura o segundo título enquanto as 'águias', que afastaram o F. C. Porto nas meias-finais, são o clube com mais títulos nacionais (27).

Ficha de jogo:

Jogo disputado no Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis.

Oliveirense - Benfica, 85-75.

Ao intervalo: 47-32.

Sob a arbitragem de Luís Lopes, Carlos Santos e Nuno Monteiro as equipas alinharam e marcaram:

Oliveirense: Travante Williams (13), Eric Coleman (8), José Barbosa (14), Thomas Thaey (11) e James Ellisor (25). Jogaram ainda: André Bessa, João Guerreiro (2), João Balseiro (10) e Marko Loncovic (2).

Treinador: Norberto Alves.

Benfica: Micah Downs (31), Juan Cantero (8), Fábio Lima (12), Arnette Hallman (14) e Mickell Gladness (7). Jogaram ainda: Jaques Conceição (3), Miguel Cardoso, José Silva, Tomás Barroso, Rafael Santos e Alejandro Castro.

Treinador: Carlos Lisboa.

Marcha do marcador: 33-15 (10 minutos), 47-32 (intervalo), 64-57 (30) e 85-75 (final).

Assistência: cerca de 2.000 espetadores.