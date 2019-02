Oliveirense vence F. C. Porto e defronta Benfica na final da Taça Hugo dos Santos

Ontem às 21:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A campeã nacional Oliveirense venceu o F. C. Porto na segunda meia-final da Taça Hugo dos Santos de basquetebol, por 86-82, e vai encontrar o Benfica na final deste domingo, na qual procura o primeiro troféu.

Num jogo muito disputado e marcado pelas constantes alterações na liderança do marcador, a Oliveirense saiu para o intervalo a vencer por um ponto (41-40) e acabou por ser mais forte na segunda metade, impedindo os dragões de disputarem a final de um troféu que já venceram em três ocasiões.

O jogo da final está marcado para as 17.30 horas deste domingo, no Pavilhão Multiusos de Sines, e vai colocar frente a frente os líderes do campeonato nacional, Oliveirense e Benfica, depois das águias terem também este sábado carimbado a passagem ao jogo decisivo, ao vencerem a Ovarense por 79-63.