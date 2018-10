Oliveirense vence no arranque da Liga Europeia

Ontem às 23:35 Facebook

A Oliveirense venceu este sábado, em casa, os franceses do Quevert, por 6-4, na primeira jornada do grupo A da Liga Europeia de hóquei patins, num jogo em que os anfitriões sentiram muitas dificuldades para se imporem.

Os campeões franceses colocaram-se cedo em vantagem no marcador, por intermédio de Toni Seró, que converteu uma grande penalidade, aos cinco minutos.

No minuto seguinte, o guarda-redes espanhol do Quevert, Alberto Mola, evitou o empate, ao defender uma grande penalidade apontada pelo compatriota Marc Torra, mas o golo da formação portuguesa acabaria mesmo por chegar aos sete minutos, por intermédio de Emanuel Garcia.

Pouco depois, num contra-ataque rápido, Toni Seró 'bisou' na partida e voltou a colocar os visitantes na frente do marcador.

Aos 13 minutos, na conversão de um livre direto, Emanuel Garcia enganou o guarda-redes e restabeleceu novamente a igualdade, que viria a ser desfeita apenas dois minutos depois, por intermédio de Omar Nedder, deixando os visitantes novamente na frente.

O conjunto orientado por Renato Garrido regressou do intervalo determinado a resolver a partida e iniciou a reviravolta com Marc Torra em grande destaque.

Praticamente no início da segunda parte, o espanhol restabeleceu a igualdade a 3-3 e, seis minutos depois, 'bisou' na partida, colocando a Oliveirense pela primeira vez na frente do marcador.

A resposta dos franceses não se fez esperar e Felipe Videla, no lance seguinte, voltou a repor a igualdade. Pouco depois, Toni Seró falhou a marcação de um livre direto, a castigar a 10.ª falta da Oliveirense, que poderia ter dado nova vantagem aos visitantes.

Três minutos depois, a equipa da casa passou outra vez para a frente do marcador, com um golo de Xavier Barroso e, a cinco minutos do final da partida, Ricardo Barreiros ampliou a diferença, estabelecendo o resultado final em 6-4.