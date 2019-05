Hoje às 20:57 Facebook

Médio espanhol visitou o amigo e compatriota no hospital

Óliver Torres visitou Iker Casillas no hospital, esta quinta-feira à tarde. À saída, o médio espanhol do F. C. Porto garantiu que o compatriota está animado e a recuperar bem do problema cardíaco sofrido na véspera.

"Está muito bem, animado, forte, e agora precisa descansar. Está como um touro", salientou Óliver.

"Foi um susto, mas está forte, e isso é o mais importante. Correu tudo bem", disse ainda o médio.