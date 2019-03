Óliver espera complicar a vida ao Liverpool

Hoje às 11:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio espanhol acredita nas hipóteses do F. C. Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões

"Estou certo de que os jogadores do Liverpool, quando souberam do sorteio, pensaram que terão de correr muito para poder passar. Somos uma equipa difícil de bater, agressiva, que pressiona e que tem intensidade durante os 90 minutos", disse Óliver Torres, em entrevista à agência EFE.

"Vamos com a mentalidade de pôr as coisas o mais difícil possível e de sacar um bom resultado em Anfield. Se o conseguirmos, depois, no Dragão, com os nossos adeptos, será um jogo muito bonito e teremos as nossas possibilidades de passar", acrescentou o médio portista, em alusão à eliminatória dos quartos de final da Champions, cujos jogos serão disputados a 9 e 17 de abril.

Numa entrevista em que afirmou ter o sonho de chegar à seleção espanhola e assumiu ter Iker Casillas como "referência", Óliver também falou sobre o campeonato português: "Faltam oito jogos, que dependem de detalhes, e sabemos que não podemos perder nenhum ponto. São oito finais e estamos seguros de que, se fizermos o nosso trabalho, no final estaremos onde queremos. O Benfica tem vantagem no confronto direto, mas nós somos como formigas, trabalhamos muito. Estou certo de que vamos chegar onde merecemos estar".