Óliver: "Ganhar a Champions com o F. C. Porto seria mágico"

O médio espanhol quer terminar a temporada com títulos e sonha com uma conquista europeia.

Óliver Torres está confiante num final de época proveitoso para o F. C. Porto. O médio espanhol salientou que os dragões estão vivos em três competições e acredita numa surpresa frente ao Liverpool.

"Estamos nas meias-finais da Taça, na luta pela conquista do campeonato e nos quartos de final da Champions. Vamos tentar fazer bons jogos para que no final da época possamos conquistar títulos", disse Óliver ao site "extremadura7dias", numa entrevista publicada esta segunda-feira.

"O Liverpool é uma das melhores equipas da Europa, mas no futebol nunca se sabe, já vimos muitas surpresas. Se formos iguais a nós próprios, o Liverpool vai passar mal", acrescentou o médio espanhol, numa espécie de antevisão aos quartos de final da Liga dos Campeões.

Óliver não esconde o sonho de conquistar a "orelhuda".

"Já tive a oportunidade de disputar uma final com o Atlético de Madrid e fiquei com essa espinha de ter perdido. Fazê-lo [ganhar] com o F. C. Porto seria mágico", assumiu.