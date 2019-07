Óliver: "O nosso lugar é o primeiro"

JN Hoje às 21:09 Facebook

Twitter

Partilhar

No segundo dia de trabalhos do F. C. Porto, foi a vez de Óliver ser o porta-voz da equipa. O espanhol prometeu um grupo competitivo e destacou a importância da pré-época.

"Já tínhamos saudades de estar aqui, nas férias sentimos falta do futebol. Queremos começar bem, treinar bem, focalizar nos pontos fortes da equipa, integrar os novos companheiros e fazer uma grande pré-época, porque isso é muito importante para fazer uma boa temporada", começou por dizer o médio de 24 anos.

Óliver Torres, que na época passada fez 39 jogos e marcou dois golos, destacou ainda a importância de todos os jogadores.



"Os novos, os experientes, os mais velhos, somos todos iguais, a começar pelo Pepe, que está sempre a dizer que está aqui para ajudar, para aprender e para melhorar. Esse tem de ser o exemplo não só para os novos mas para todos nós. Estamos aqui todos para o mesmo objetivo, para chegar ao nosso lugar, que é o primeiro. Trabalhamos com a ambição e a esperança de conquistar o título", acrescentou.

Depois de uma época sem títulos - o Benfica conquistou o 37.º campeonato e os leões conquistaram a Taça da Liga e a Taça de Portugal frente ao F. C. Porto -, o espanhol prometeu uma equipa "competitiva" e pronta para lutar pelos objetivos.



"A confiança e o espírito têm de ser sempre os melhores. O F. C. Porto vai lutar por todos os títulos, vamos ter uma equipa competitiva e temos de nos focar nisso, em transportar para o relvado o que o treinador nos passa. Com esse espírito, com os adeptos que estão sempre connosco, voltaremos a conquistar muitos títulos. Quando falas do F. C. Porto, falas de ser campeão. Quando isso não acontece, tens de recuperar rapidamente o que é teu. Não só o campeonato. Vamos unir forças entre todos e voltar a ganhar", concluiu.