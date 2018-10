Oliver titular do F. C. Porto em Moscovo

Hoje às 19:11 Facebook

Médio espanhol é a principal novidade da equipa do F. C. Porto para o jogo com o Lokomotiv, a disputar nesta noite de terça-feira.

Sérgio Conceição aposta em Oliver para compor o meio-campo, ao lado de Danilo e de Herrera.

Sob arbitragem do escocês Bobby Madden, as duas equipas alinharão da seguinte forma:

Lokomotiv: Guilherme, Manuel Fernandes, Howeds, Barinov, Krychowiak, Miranchuk, Ignatyev, Éder, Denisov, Kverkvelia,

"Onze" do F.C. Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Militão, Alex Telles, Danilo, Herrera, Oliver Torres, Brahimi, Marega, Corona.

No outro jogo do grupo D, jogam Galatasaray e Schalke 04.

O F. C. Porto entra em campo no comando, com quatro pontos, a par do Schalke 04. o Galatasaray tem três unidades e o Lokomotiv ainda não pontuou.