Óliver titular no F. C. Porto frente ao V. Guimarães

O F. C. Porto recebe, este domingo, o V. Guimarães em jogo da 17.ª jornada da liga. Óliver Torres é a novidade no onze dos azuis e brancos, para o lugar de André André. Diego Reyes assume o lugar de Felipe, expulso em Santa Maria da Feira.

No histórico de confrontos entre as duas equipas, os dragões venceram 105 dos 164 duelos já disputados. Relativamente apenas aos jogos no Porto, a equipa azul e branca soma 61 vitórias contra apenas três dos vimaranenses e registam, ainda, 14 empates.

Para a partida deste domingo, Sérgio Conceição não poderá contar com os castigados Felipe e Herrera e o lesionado Otávio. Do lado do Vitória, são baixa Pedro Henrique, Wakaso e Celis (lesionados) e o castigado Vigário.

Onze do F. C. Porto: José Sá; Ricardo, Reyes, Marcano,Telles, Corona, Oliver, Danilo, Brahimi, Marega e Aboubakar.

Onze do V. Guimarães: Douglas, Victor Garcia, Jubal, Marcos Valente, Konan, Rafael Miranda, Francisco Ramos, Heldon, Hurtado, Raphinha e Tallo Jr.

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas e a arbitragem estará a cargo de Artur Soares Dias (Porto). O videoárbitro será António Nobre.