Olympiacos de Pedro Martins vence e segue na perseguição ao líder

O Olympiacos recebeu e venceu, por 2-1, esta segunda-feira, o Panetolikos, resultado que permite à formação orientada pelo técnico português Pedro Martins manter a distância para o líder PAOK, que também venceu nesta jornada da liga grega de futebol.

O ex-sporting Daniel Podence marcou o primeiro golo do jogo, aos 11 minutos, e, aos 25, o espanhol Miguel Guerrero colocou a formação da casa com a vantagem de duas bolas com que chegou ao intervalo.

Na segunda parte, aos 70 minutos, o avançado Crespo fez "abanar" as redes defendidas pelo português José Sá e trouxe mais emoção à partida, que acabou mesmo com os três pontos para a formação de Atenas.

No outro jogo do dia, o ​​​​​​​PAOK, que lidera o campeonato grego com 32 pontos (mais seis do que o Olympiacos), foi ao terreno do Lamia, vencer por 0-1.