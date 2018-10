Olympiacos de Pedro Martins vence e sobe ao 4.º lugar

JN Ontem às 22:47 Facebook

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, venceu, esta segunda-feira, em casa, o Apollon Smyrnis, por 1-0, em jogo da oitava jogada da Liga grega de futebol, e subiu ao quarto lugar da tabela classificativa.

Um golo de Manos, aos 89 minutos, levou a equipa de Pedro Martins, que apostou em Daniel Podence a titular, para o quarto lugar, com 16 pontos, os mesmos do terceiro classificado, o campeão em título AEK Atenas.

Por seu lado, o Apollon, que contou com João Pedro a partir dos 75 minutos, continua no último posto do campeonato sem ter conseguido qualquer ponto e com apenas um golo marcado e 13 sofridos.