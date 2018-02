Onze do Braga com muitas alterações

JN Hoje às 19:11 Facebook

O Braga recebe, esta quinta-feira, o Marselha em jogo a contar para a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Em relação à primeira mão, apenas se mantêm quatro elementos: Mattheus, Bruno Viana, Esgaio e Vukcevic.

Para o duelo esta quinta-feira, Abel Ferreira não pode contar com Ricardo Ferreira e Fransérgio (lesionados) e Danilo (com síndromes gripais). Do lado da equipa francesa, Rudi Garcia pode contar cm a equipa na máxima força.

Onze do Braga: Matheus, Goiano, Bruno Viana, Raúl Silva, Jefferson, Esgaio, André Horta, Vukcevic, Ricardo Horta, Wilson Eduardo e Hassan.

Onze do Marselha: Pelé, Sarr, Rami, Rolando, Sakai, Luiz Gustavo, Sanson, Njie, Lopez, Ocampos e Germain.

O pontapé de saída está marcado para as 20.05 horas e a arbitragem estará a cargo do norueguês Svein Oddvar Moen. Recorde-se que na primeira mão, a equipa minhota perdeu por 3-0.