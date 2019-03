Onze do F. C. Porto com quatro novidades

Hoje às 19:00 Facebook

Os dragões disputam, esta quarta-feira, a segunda mão dos oitavos de final da Champions e, para tentar dar a volta à Roma (derrota, por 2-1, na capital italiana), Sérgio Conceição aposta em quatro regressos à equipa inicial.

Militão volta à defesa, após três jogos de ausência, devendo alinhar a lateral direito, acompanhando um quarteto defensivo com Felipe, Pepe e Alex Telles, sendo que Manafá fica de fora por não estar inscrito nas competições europeias.

No meio-campo registam-se os regressos de Danilo e Otávio, com o técnico portista a prescindir de Óliver Torres, enquanto Brahimi e Adrián López vão começar no banco dos suplentes, com o ataque a ficar entregue a Soares - que volta a ser titular - e Marega.

No banco de suplentes estarão Vaná, Maxi, Hernâni, Óliver Torres, Brahimi, Adrián e Fernando Andrade.

Também já é conhecida a equipa inicial da Roma: