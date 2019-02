Onze do F. C. Porto sem Militão e Brahimi, mas por razões diferentes

JN Hoje às 20:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto defronta, esta sexta-feira, o Tondela, no Estádio João Cardoso, em jogo a contar para a 23.ª jornada da Liga. Brahimi está no banco dos azuis e brancos, enquanto que Éder Militão fica de fora devido a castigo interno.

Onze do Tondela: Cláudio Ramos; Moufi, Ricardo Costa, Ricardo Alves e Joãozinho; Jaquité e Bruno Monteiro; Delgado, Peña e Xavier; Tomané

Onze do F. C. Porto: Casillas; Manafá, Felipe, Pepe e Alex Telles; Herrera, Oliver e Corona; Adrian, Fernando Andrade e Otávio

Suplentes do Tondela: Pedro Silva, Ícaro Silva, Tembeng, João Pedro, Pité, Murillo e Chicho Arango

Suplentes do F. C. Porto: Vaná, Maxi Pereira, Mbemba, Bruno Costa, Hernâni, Brahimi e André Pereira