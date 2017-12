Onze do Sporting com quatro alterações

JN Ontem às 20:23 Facebook

O Sporting recebe, esta quarta-feira, o União da Madeira a contar para a segunda jornada da Taça da Liga. Salin, na baliza, Bruno César, a lateral-esquerdo, Bryan Ruiz e Doumbia são as novidades do onze leonino.

Num grupo no qual as quatro equipas somam um ponto (na ronda inaugural, os leões empataram com o Marítimo por 0-0), o Sporting procura uma vitória para ficar mais perto de conseguir a passagem às meias-finais da competição.

Para o jogo desta quarta-feira, Jorge Jesus não conta com Jonathan Silva (lesionado) e Alan Ruiz (alvo de um processo disciplinar). Já Ricardo Chéu não conta com Danilo Dias, Betinho, Mica e Tiago Moreira, lesionados.

Onze do Sporting: Salin, Piccini, Coates, Mathieu, Bruno César, Gelson Martins, William, Bryan Ruiz, Acuña, Podence e Doumbia.

Onze do União da Madeira: Chastre, Sylla, Romaric, Allef Nunes, Mica, Rodrigo Henrique, Nduwarugira, Sidy Sagna, Junior, Flávio Silva e Luan.

O pontapé de saída está marcado para as 21.15 horas e a arbitragem estará a cargo de Vasco Santos (Porto).