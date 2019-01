Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:23 Facebook

O Benfica venceu (4-2) este domingo o Rio Ave, no Estádio da Luz, na 16.ª jornada da Liga e no primeiro jogo com Bruno Lage ao comando da equipa encarnada. Os vila-condenses estiveram a vencer por 2-0, com golos de Gabrielzinho e Bruno Moreira, mas um bis de Seferovic e de João Félix selaram a reviravolta.

Veja os golos e os casos do encontro: