Os conselhos da GNR para quem vai ver a Taça ao Jamor

Em dia de festa da final da Taça de Portugal, a GNR relembra alguns conselhos aos adeptos e condutores que vão estar no Estádio do Jamor, em Oeiras.

A GNR espera, este sábado, "um aumento do fluxo de trânsito nos acessos ao Estádio do Jamor, considerando a expectável deslocação de milhares de adeptos de diferentes locais do país". Nesse sentido, apela aos condutores que adotem "uma condução atenta e defensiva" para evitar acidentes e evitem "euforias e distrações, porque podem ser fatais".

"Evite manobras que possam resultar em embaraço para o trânsito ou contribuir para a ocorrência de acidentes" e "planeie a viagem para o estádio e o regresso aos locais de origem, evitando excessos de velocidade", são outros conselhos da GNR.

E por que nunca é demais frisar, "garanta, consoante os casos, o uso adequado do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças", "não exceda a lotação do veículo" e "não ingira bebidas alcoólicas".

Em comunicado divulgado este sábado de manhã, a GNR lembra ainda que "é PROIBIDO estacionar nas autoestradas e nos seus acessos, nomeadamente nas imediações do Estádio do Jamor, na autoestrada A5".

F. C. Porto e Sporting disputam este sábado a 79.ª final da Taça de Portugal, a partir das 17.15 horas, no Estádio do Jamor, em Oeiras.