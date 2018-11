Os convocados da Seleção para os jogos com Itália e Polónia

Hoje às 12:36, atualizado às 13:15 Facebook

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, anunciou esta quinta-feira a lista de 25 jogadores convocados para os duelos com Itália e Polónia, da Liga das Nações, que serão os últimos jogos da formação das "quinas" em 2018.

O jogo com Itália está agendado para 17 de novembro, em Milão, às 19.45 horas, enquanto o desafio com a Polónia será disputado, em Guimarães, a 20 de novembro, também às 19.45 horas.

Os convocados:

Guarda-redes: Beto (Goztepe), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton)

Defesas: Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Juventus), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Luís Neto (Zenit), Mário Rui (Nápoles), José Fonte (Lille), Pepe (Besiktas) e Rúben Dias (Benfica)

Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), André Gomes (Everton), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern), Rúben Neves (Wolverhampton), João Mário (Inter) e William Carvalho (Bétis)

Avançados: Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (RB Leipzig), Rafa Silva (SL Benfica), Éder (Lokomotiv Moscovo), Gonçalo Guedes (Valência) e André Silva (Sevilha).

QUATRO REGRESSOS

Os defesas José Fonte e Raphael Guerreiro e os médios André Gomes e João Mário regressaram aos convocados.

André Gomes volta a ser chamado por Fernando Santos depois de ter representado pela última vez a seleção nacional, líder isolada do Grupo 3, em 26 de março de 2018, no jogo particular com a Holanda, que a equipa perdeu por 3-0, em Genebra (Suíça).

Raphael Guerreiro, André Gomes e João Mário disputaram o último jogo internacional mais recentemente, em 30 de junho, na despedida lusa do Mundial2018, frente ao Uruguai, em jogo dos oitavos de final, que a seleção sul-americana venceu por 2-1.

O avançado Rafa Silva também foi convocado por Fernando Santos, depois de ter sido chamado para substituir Gonçalo Guedes para os dois jogos anteriores, com a Polónia (vitória por 3-2) e o particular na Escócia (triunfo por 3-1).

Para os dois últimos jogos de Portugal em 2018 - ainda sem o capitão Cristiano Ronaldo, que só regressará à seleção em 2019 -, registaram-se as saídas do defesa Kevin Rodrigues e Pedro Mendes, dos médios Gedson Fernandes e Sérgio Oliveira e do avançado Hélder Costa, em relação à última convocatória.

Portugal venceu as duas primeiras partidas da Liga das Nações frente a Itália, no Estádio da Luz, por 1-0, e na Polónia, por 3-2.