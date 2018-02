Hoje às 18:30 Facebook

Twitter

O F. C. Porto conseguiu virar o resultado negativo frente ao Estoril Praia, vencendo a equipa da casa (1-3) na segunda parte do jogo da 18.ª jornada, com golos de Alex Telles e Soares. Os dragões consolidaram, com esta vitória, o primeiro lugar na I Liga.

Veja aqui os golos da segunda parte da partida

Reveja aqui o golo do Estoril, na primeira parte da partida, jogada a 15 de janeiro