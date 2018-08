Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:50 Facebook

O Sporting vai empatando (1-1) com o Vitória de Setúbal, este sábado à noite, em jogo da segunda jornada da Liga, em Alvalade. Nani e Zequinha foram os autores dos golos.

Numa primeira parte com uma clara superioridade leonina, o Sporting chegou ao golo aos nove minutos, com um grande golo. Depois de uma tabelinha com Jefferson, junto à linha, Nani caminhou para a área e arrancou um remate forte, que entrou junto ao poste, mais rápido do que o mergulho de Cristiano.

Os sadinos chegariam ao empate dez minutos depois. Na sequência de um livre, o avançado aproveitou uma saída em falso de Salin e restabeleceu a igualdade no marcador.