JN Hoje às 22:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto venceu o Boavista no Estádio do Dragão, em jogo de abertura da 28ª jornada da Liga. Marcaram Soares e Otávio. Os dragões sobem à liderança, à condição, à espera do jogo do Benfica, domingo, em casa do Feirense.