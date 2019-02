Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:16 Facebook

O F. C. Porto venceu (3-0), esta terça-feira, o Braga na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal no Estádio do Dragão. Alex Telles, Soares e Brahimi marcaram os golos.

Veja os golos e os casos do encontro: