O F. C. Porto venceu (2-1), este sábado no Dragão, o Sporting na última jornada da Liga. Os leões ficaram reduzidos a dez ainda na primeira parte após a expulsão de Borja. Luiz Phellype, Danilo e Herrera marcaram os golos do encontro. Corona foi expulso no final do jogo.

Veja os golos e os casos do encontro: