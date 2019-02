Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:23 Facebook

O F. C. Porto venceu (2-0) este sábado o V. Setúbal, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga. Herrera e Soares foram os autores dos golos. Danilo saiu lesionado ainda na primeira parte e Éber Bessa foi expulso.

Veja os golos e os casos do encontro: