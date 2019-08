Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:16, atualizado hoje às 00:01 Facebook

O F. C. Porto venceu (4-0) este sábado o Vitória de Setúbal no Estádio do Dragão, na segunda jornada da Liga. Zé Luís, com um hat-trick, e Luis Díaz marcaram os golos da equipa azul e branca.

Veja os golos e os casos: