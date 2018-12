Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:38, atualizado às 21:51 Facebook

O Sporting venceu este sábado o Feirense por 4-1 e carimbou a passagem à Final Four da Taça da Liga. Raphinha, Bruno Fernandes, Bas Dost e Luís Machado, na própria baliza, marcaram pelos leões. Tiago Silva, que foi expulso perto do fim do encontro, marcou pela equipa da casa.

Veja os golos e os casos do encontro: