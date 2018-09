Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:18 Facebook

O F. C. Porto vai vencendo (2-0) o Moreirense, este domingo à noite, no Estádio do Dragão, com golos de Herrera e Aboubakar.

Aos nove minutos, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor dos dragões depois de uma falta sobre Marega. Mas, após consultar o VAR, Hélder Malheiro anulou a decisão.

Os azuis e brancos chegariam ao golo ao minuto 15. Após um canto de Alex Telles, Éder Militão cabeceou e a bola saiu na direção de Herrera, que dominou e atirou para o fundo das redes.

Aos 28 minutos, Aboubakar dilatou a vantagem do F. C. Porto. Marega atirou ao poste e, na recarga, o camaronês não falhou e fez o 2-0.