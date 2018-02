Hoje às 20:09, atualizado às 20:34 Facebook

O Benfica venceu o Rio Ave, por 5-1, em jogo a contar para a 21.ª jornada da I Liga. A partida deste sábado foi arbitrada por Manuel Oliveira, com Vítor Ferreira no VAR. Guedes foi o autor do golo dos vila-condenses. Jardel, Pizzi, Jonas, Rúben Dias e Raúl Jiménez marcaram pelo clube da casa.

Veja aqui os vídeos do golo e casos da segunda parte do jogo:

Veja aqui os vídeos do golo e casos da primeira parte do jogo: