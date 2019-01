Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto vai vencendo (2-0) o Belenenses no Estádio do Dragão, na 19.ª jornada da Liga. Brahimi e Militão marcaram o golo que vai dando vantagem aos dragões.

Veja os golos e os casos da primeira parte: