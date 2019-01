Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto chega ao intervalo a vencer (2-1) o Nacional no Estádio do Dragão, em jogo da 16.ª jornada da Liga. Brahimi e Soares foram os autores dos golos dos dragões. Rochéz reduziu para a equipa de Costinha.

Veja os golos e os casos da primeira parte: