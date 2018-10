Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:23 Facebook

Twitter

O Belenenses venceu (2-0) o Benfica no Jamor em jogo a contar para a oitava jornada da Liga. Eduardo e Keita foram os autores dos golos da equipa da casa, ainda na primeira parte.

Os encarnados entraram melhor no encontro e Salvio, aos 33 minutos, teve a melhor oportunidade de inaugurar o marcador. Artur Soares Dias, após recorrer ao VAR, decidiu assinalar uma grande penalidade mas, na conversão do castigo máximo, o argentino falhou o remate.

Não marcou o Benfica, marcou o Belenenses. Eduardo, de grande penalidade, fez o primeiro golo aos 37 minutos e assistiu Keita, que fez o 2-0.

Na segunda parte, o jogo foi mais partido, com ambas as equipas a desperdiçarem ocasiões para mexer no marcador.