06 Maio 2018 às 21:11 Facebook

Twitter

O F. C. Porto venceu (2-1) o Feirense no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 33.ª jornada. Os novos campeões nacionais dominaram o encontro de consagração.

Com casa cheia, o F. C. Porto entrou melhor no encontro e deu os primeiros sinais de perigo logo aos seis minutos, por Soares.

Como resposta, Crivellaro viu Iker Casillas adiantado, fez um chapéu mas a bola embateu na barra e foi para fora, impedindo a equipa de Nuno Manta Santos de inaugurar o marcador.

Os dragões, que tiveram as melhores oportunidades e controlaram a primeira metade, responderam por Diego Reyes. O mexicano aproveitou um cruzamento de Alex Telles e rematou de primeira mas o ferro negou-lhe o golo.

Seria Sérgio Oliveira a desatar o nó. Após uma jogada que começou em Ricardo Pereira, o português cruzou para a grande área mas a defesa do Feirense desviou. O médio dos dragões aproveitou e, à entrada da área, inaugurou o marcador.

Sérgio Oliveira este perto de marcar na segunda parte, num golpe de cabeça.

Mas foi Brahimi a brilhar, apontando o segundo golo, numa bonita jogada de envolvimento coletivo da equipa do F. C. Porto.

Aboubakar entrou com fome de bola e depois de assistir Brahimi esteve perto de marcar.

O jogo não foi isento de casos, com o árbitro a marcar penálti e a voltar atrás depois de consultar o VAR.

Já em cima dos 90 minutos o Feirense ainda reduziu a desvantagem.