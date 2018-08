Sofia Esteves Teixeira 13 Maio 2018 às 18:46 Facebook

Twitter

O Benfica vai empatando (0-0) com o Moreirense, no Estádio da Luz, na última jornada da Liga.

A precisar de uma vitória para chegar ao segundo lugar do campeonato, que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Benfica entrou melhor no encontro e deu o primeiro sinal de perigo logo aos oito minutos, por Grimaldo, que com um pontapé de fora da área ainda assustou Jonathan.

Jonas, que este domingo regressou à titularidade, foi o que teve a melhor oportunidade para inaugurar o marcador. Numa jogada que começou pela esquerda, Cervi cruzou para Jonas que se antecipou ao guarda-redes do Moreirense e esteve muito perto de marcar mas o remate saiu ao lado.