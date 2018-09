Sofia Esteves Teixeira 30 Maio 2018 às 22:18 Facebook

A SIC avançou, esta quarta-feira, que o Benfica terá pagado 40 mil euros a jogadores do Marítimo para perderem na época de 2015/2016, em jogo a contar para a penúltima jornada da Liga. Recorde os principais lances do encontro.

Penúltima jornada da Liga 2015/16. A luta entre Sporting e Benfica pelo título nacional estava ao rubro, com águias e leões separados apenas por dois pontos. Na 33.ª jornada, a equipa de Alvalade foi a primeira a entrar em campo, a 7 de maio e, ao golear (5-0) o V. Setúbal, detinha a liderança com um ponto de vantagem em relação às águias, que eram obrigadas a vencer o Marítimo, no Funchal, para recuperar a liderança e ficar mais perto do tricampeonato, no ano de estreia de Rui Vitória no comando técnico dos encarnados.

O Benfica defrontou os insulares a 8 de maio e, esta quarta-feira, a SIC fez uma reconstituição de uma das conversas entre os intermediários, alegadamente empresários ligados ao Benfica, e um jogador do Marítimo, relatada, de forma anónima, por este. O encontro entre os dois terá sido no Hotel Pestana Casino Park, dois dias antes do jogo. O Benfica, em comunicado, negou qualquer aliciamento.

Os encarnados acabaram por vencer (2-0) o encontro que está a ser investigado pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público. Recorde os principais lances do jogo.