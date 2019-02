JN Ontem às 21:59 Facebook

O F. C. Porto empatou frente ao Vitória Sport Club (0-0), no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga.

Vitória e F. C. Porto empataram sem golos, este domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo da 20.ª jornada da Liga. Com este resultado, os dragões continuam lideres, com 50 pontos, mais três que o segundo classificado, o Benfica.

Veja os lances e casos do jogo: