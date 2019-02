Os "mimos" que custaram a expulsão de Ristovski

Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

"Para o c******!" e "filho da p***!" foram as duas expressões que, segundo o árbitro Hélder Malheiro, causaram a expulsão do lateral direito do Sporting em Setúbal.

Na sequência da expulsão do jogo da 19.ª jornada, o macedónio Stefan Ristovki foi suspenso por dois jogos. Falhará os dérbis com o Benfica, no domingo, para o campeonato, e na quarta-feira, para a Taça de Portugal.

Ristovki foi expulso por palavras dirigidas ao árbitro, por este julgadas ofensivas e registadas no relatório do jogo. Além das frases descritas - "Para o c******!" e "filho da p***!" -, a conduta do jogador foi considerada pelo árbitro como "muito agressiva".

Já depois de ter recebido ordem de expulsão e antes de se encaminhar para os balneários, Ristovki reincidiu nos insultos. Segundo o relatório do árbitro, o jogador disse três vezes "filho da p***!".