Os números do Real Madrid na Liga dos Campeões

O Real Madrid conquistou, este sábado, a 13.ª Liga dos Campeões da história depois de vencer (3-1) o Liverpool em Kiev. Os merengues repetiram um feito com mais de 40 anos.

Com o triunfo deste sábado em Kiev, os merengues tornaram-se a terceira equipa a sagrar-se campeã europeia três vezes consecutivas, depois de terem sido o primeiro conjunto a bisar na era Liga dos Campeões - desde 1992/93.

A última equipa a conseguir o tri foi o Bayern Munique, que venceu a então denominada Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1973/74 a 1975/76. Com uma equipa em que pontificavam nomes como Sepp Maier, Franz Beckenbauer e Gerd Muller, os bávaros venceram nas finais o Atlético de Madrid (4-0 numa finalíssima), o Leeds (2-0) e o Saint-Etienne (1-0).

Antes do tri dos alemães, o domínio foi do Ajax, de Johann Cruyff, que ergueu a taça em 1971, 1972 e 1973. Ainda comandado por Rinus Michels, o Ajax derrotou o Panathinaikos na final de 1970/71, por 2-0, seguindo-se, já com o romeno Stefan Kovacs, triunfos sobre o Inter de Milão (2-0) e a Juventus (1-0).

O Real Madrid foi mesmo a primeira equipa a conseguir um tricampeonato - que foi penta -, ao vencer as primeiras cinco edições, de 1955/56 a 1959/60, com o monopólio blanco a ser interrompido pelo Benfica, que ganhou os dois títulos seguintes.

Stade Reims (4-3 em 1956 e 2-0 em 1959), Fiorentina (2-0 em 1957), AC Milan (3-2 em 1958) e Eintracht Frankfurt (7-3) foram as 'vítimas' dos merengues.

Zidane é o primeiro treinador a conquistar três títulos consecutivos

O francês, que tinha vencido uma Liga dos Campeões como jogador, igualou, com três títulos, o inglês Bob Paisley e o italiano Carlo Ancelotti, embora estes não o tenham conseguido de forma consecutiva.

Paisley conduziu o Liverpool aos títulos da então Taça dos Campeões Europeus em 1976, 1977 e 1981, enquanto Ancelotti foi campeão, já na era Champions em 2003 e 2007 com o AC Milan e em 2014 com Real Madrid.

Zidane, de 45 anos, deixa para trás um conjunto de 17 treinadores que conquistaram duas Taças dos Campeões/Ligas dos Campeões, entre os quais o húngaro Béla Guttman, campeão pelo Benfica em 1961 e 1962, e o português José Mourinho, que venceu com o F. C. Porto em 2004 e com o Inter de Milão em 2010.